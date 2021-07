Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2021 11:45

Rio - Após a demissão de Marcelo Chamusca, o Botafogo busca a contratação de um novo técnico, mas vem tendo dificuldades. Em contato com a página "Planeta Botafogo", o presidente Durcesio Mello afirmou que os treinadores estão resistentes as ofertas do clube carioca.

"Mantivemos o Chamusca no cargo devido ao profissionalismo dele e, pelo fato dos atletas gostarem dele, mas também pela dificuldade que estamos em achar um novo técnico. Ninguém quer vir", afirmou.



Um dos nomes tentados pelo Botafogo foi o de Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o mandatário afirmou que o ex-treinador do Vasco não chegou a um acordo com o Glorioso.

"Luxemburgo não vem, pois ele pediu para incluir umas cláusulas contratuais que não concordamos", disse.