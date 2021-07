Rafael Moura, atacante do Botafogo - Reprodução/Instagram

Rafael Moura, atacante do BotafogoReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2021 15:17 | Atualizado 15/07/2021 15:18

Rio - Com o ritmo da vacinação aumentando no Rio de Janeiro, alguns "vovôs" do futebol devem começar a receber suas doses do imunizante contra a Covid-19, como é o caso do atacante Rafael Moura, do Botafogo. O camisa 9 de General Severiano foi o primeiro do elenco a ser vacinado.

Aos 38 anos de idade, "He-Man" publicou uma foto em sua conta no Instagram recebendo a vacina, e depois mostrou o cartão de vacinação com a mensagem “Viva o SUS” (Sistema Único de Saúde).

Publicidade

Além do centroavante, outros dois experientes do elenco do Botafogo devem receber o imunizante nos próximos dias. Também aos 38 anos, o goleiro Diego Cavalieri é um que pode se vacinar ainda nesta quinta-feira. Seguindo a ordem da lista, o próximo será o zagueiro argentino Joel Carli, de 34 anos, que pode ser vacinado na próxima semana.