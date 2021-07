Ricardo Resende chega com a missão de controlar a crise às vésperas do confronto com o Brusque - Vítor Silva/Botafogo

15/07/2021

Rio - Com o fracasso na negociação com Lisca e Dorival Júnior, o Botafogo segue em busca de um substituto para o lugar de Marcelo Chamusca, mas encontrou uma solução paliativa e caseira ao confirmar Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20 do clube, no comando interino até a chegada do novo treinador. Cotado para herdar a função, Lúcio Flávio seguirá como auxiliar.

Elogiado pelo trabalho na base alvinegra, Ricardo Resende terá a primeira grande chance na carreira. Nesta quinta-feira, ele já dirigiu o treinamento de olho no confronto com o Brusque, sábado, às 19h, no Estádio Augusto Bauer, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, o Glorioso ocupa o 12º lugar.

A favor de Resende, de 40 anos, pesou a experiência no Cruzeiro, clube que teve a chance de comandar interinamente e ser auxiliar do profissional por seis meses. Na base alvinegra, ele soma 22 vitórias, 12 empates e nove derrotas em 43 jogos. Nesta temporada, é o atual segundo colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20.