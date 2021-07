Ricardo Resende chega com a missão de controlar a crise no confronto com o Brusque - Vítor Silva/Botafogo

Ricardo Resende chega com a missão de controlar a crise no confronto com o BrusqueVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/07/2021 15:03

Rio - Neste sábado (17), o Botafogo enfrenta o Brusque, às 19h, no Augusto Bauer, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para a ocasião, o Glorioso estará sob comando do técnico do sub-20, Ricardo Resende, que irá atuar interinamente.

Em entrevista ao "Botafogo TV", Resende afirma que, apesar de treinar a base, conhece o elenco profissional e está confiante devido aos treinamentos com a equipe alvinegra.

Publicidade

"Muito motivado com o momento, o foco é total para o jogo contra o Brusque. Fizemos uma boa semana. A expectativa é fazer um grande jogo, buscar uma vitória e crescer na competição. Sou funcionário do clube, quero ajudar da melhor forma possível. Trabalho no sub-20 mas já acompanho bem o elenco profissional, tem vários profissionais oriundos da base. Queremos ajudar o clube da melhor forma possível".

Resende comentou sobre a necessidade do Botafogo precisar pontuar, a fim de subir na tabela e poder chegar ao G4 da Série B.

Publicidade

"Vejo os atletas muito motivados, temos jogadores de muito potencial. Penso que o objetivo principal é o retorno para a Série A, todos aqui estão mobilizados para isso. A expectativa é que a gente já consiga vencer o Brusque no sábado e cumpra esse objetivo".