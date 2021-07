Chay vive grande fase pelo Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 16/07/2021 09:30 | Atualizado 16/07/2021 09:43

Rio - O começo de Chay pelo Botafogo vem sendo realmente fantástico. Com seis gols em nove partidas pelo clube carioca, o jogador, de 30 anos, está com uma média superior a grandes goleadores do futebol brasileiro como Germán Cano, do Vasco e Fred, do Fluminense.

Chay entrou em campo em nove jogos, com seis gols, sua média é de 0,66 gol por partida. Artilheiro do Vasco na temporada, Cano fez 13 gols em 23 partidas. Sua média é de 0,56. Ídolo da torcida do Fluminense, Fred anotou 12 gols em 22 confronto. A média do atacante é de 0,54.

Outro grande artilheiro do futebol nacional superado por Chay é Pedro, do Flamengo. Com 10 gols em 21 jogos, o jogador, de 23 anos, tem média de 0,47. No entanto, diferente dos outros jogadores citados, o atacante rubro-negro é reserva na maioria das partidas que atua.



O jogador do Botafogo só é superado entre os artilheiro do Rio por Gabigol. Com 15 gols em 16 jogos pelo Flamengo, a média do ídolo rubro-negro é de 0,93 gol por partida.