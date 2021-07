Tiroteio deixa policial baleado em Duque de Caxias - Reprodução

Tiroteio deixa policial baleado em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 15/07/2021 15:24

Duque de Caxias - Uma operação no início da tarde desta quinta-feira, 15, está assustando moradores da região do bairro do Corte Oito. Segundo informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam policiamento na Baixada Fluminense quando foram alvo de disparos de arma de fogo na Av. Leonel Brizola, em Duque de Caxias. Um policial foi atingido e está sendo socorrido. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Publicidade

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, outras equipes procederam ao local em apoio. A ocorrência está em andamento.

Nas redes sociais, há diversos relatos sobre os confrontos na região. Uma imagem filmada na estação de trem do bairro mostra a intensidade dos tiros. Pedestres chegam a se abaixar para se proteger dos disparos.

Publicidade

A SuperVia informou que "em função de um tiroteio nas proximidades da estação Corte Oito, para garantir a segurança dos clientes e colaboradores, os trens do ramal Saracuruna circulam entre as estações Central do Brasil e Duque de Caxias. A operação no trecho entre Corte Oito e Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim encontram-se temporariamente suspensa".