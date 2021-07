Samu de Duque de Caxias realizou mais de cinco mil atendimentos este ano - Divulgação

Publicado 15/07/2021 11:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou dados sobre os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade. Os profissionais do Serviço de Emergência prestam o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) por meio de Condutores, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos.



No município, a equipe SAMU é comandada pelo diretor geral, Adriano Pereira, o coordenador geral, Adilson Vicente, e o coordenador médico, Rafael Baruzzi, que vivem de forma intensa a pandemia do novo Coronavírus. O momento de grandes desafios exige ainda mais desses profissionais que estão na linha de frente.

De janeiro a abril deste ano, os socorristas do SAMU 192-DC já realizaram 5.092 atendimentos, contabilizando uma média de 1.273 ocorrências por mês. Os dados levantados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF) mostram que houve predominância dos atendimentos clínicos (71%), seguidos de trauma (14%), atendimentos psiquiátricos (11%), obstétricos (1,9%) e pediátricos (0,7%).



Os serviços realizados pelos socorristas, através do telefone 192, atendem a população com o objetivo de chegar precocemente à vítima em situação de emergência que possa levar ao sofrimento, sequelas ou mesmo a morte. Estes profissionais são responsáveis por realizar o primeiro atendimento e encaminhar os pacientes até uma unidade de saúde no menor tempo possível para continuidade do tratamento.



