Fundec fecha acordo com Estado para validar curso de técnico de EnfermagemDivulgação

Publicado 14/07/2021 12:37

Duque de Caxias - A Fundec e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, firmaram um acordo de cooperação para a validação do curso técnico em enfermagem, promovido recentemente pela Prefeitura de Duque de Caxias e a secretaria municipal de ciência e tecnologia, nos quatro distritos da cidade.



A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Educação e participaram da assinatura do convênio o presidente da Fundec, Jonas Santana, do secretário de estado de educação, Alexandre Valle, do secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, da diretora de educação da Fundec, Alcineia Oliveira, e do diretor jurídico, Jorge Fernandes, além do diretor de planejamento e projetos, Marcos Ribeiro, e do coordenador de projetos, Antônio Carlos. O deputado federal Gutemberg Reis também participou da reunião.



Eduardo Moreira agradeceu ao governador Cláudio Castro e ao prefeito Washington Reis por proporcionarem esse avanço para os munícipes de Duque de Caxias.



"A missão da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, é produzir mão de obra que possa suprir a alta demanda da saúde em nosso município, utilizando a expertise de 16 anos da Fundação em formação de profissionais capacitados dentro da cidade", reiterou o secretário.



O deputado federal Gutemberg Reis disse que a meta é ampliar o número de vagas para o curso técnico de enfermagem.



"A Fundec foi criada no primeiro mandato do prefeito Washington Reis, em 2005. Desde então são mais de 200 mil alunos formados, tanto na modalidade presencial, quanto on-line. Em 2021 expandimos nossas ofertas de cursos para área da saúde, não só com o de enfermagem, como o de auxiliar de veterinário, que inclusive já está com as inscrições abertas para o segundo semestre", acrescentou o deputado federal.



O secretário de estado de educação, Alexandre Valle, contou sobre a importância do acordo de cooperação entre as duas instituições.



"Essa parceria nos possibilita cada vez mais capacitar as pessoas que procuram curso técnico. Esse acordo de cooperação entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Duque de Caxias é mais uma demonstração que a Secretaria de Educação está preocupada com essa qualificação", completou Alexandre Valle.



Jonas Santana disse que a procura pelo curso de enfermagem foi muito grande, ultrapassando a marca de 20 mil inscritos.



"Milhares de pessoas demonstraram interesse em realizar o curso técnico em enfermagem, inclusive cidadãos de outros municípios do estado do Rio de Janeiro, o que dimensiona o tamanho da iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, e que também aumenta nossa responsabilidade em preparar nossos 350 alunos matriculados para um mercado tão importante quanto o da saúde", concluiu Jonas Santana.