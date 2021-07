Estudo revela eficácia nas vacina AstraZeneca e Pfizer - Reprodução internet

Publicado 13/07/2021 14:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município passa a adotar recomendação do Governo do Estado, que autoriza a redução do intervalo de aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca de 12 para 8 semanas. A medida tem o objetivo de acelerar ainda mais a cobertura vacinal e o número de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no município.

A segunda dose antecipada da vacina Astrazeneca em Duque de Caxias acontece entre os dias 14 e 17/07 e vai contemplar todos que receberam a primeira dose até o dia 17 de maio, o que corresponde a oito semanas e dois dias após a vacinação, seguindo a recomendação da SES-RJ.

Para a vacinação antecipada, o município está disponibilizando 16 postos de vacinação, de quarta-feira (14) a sábado (17), das 8h às 13h. A Prefeitura alerta que só poderão receber a segunda dose de Astrazeneca antecipada quem recebeu a primeira até o dia 17/05, para isso é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e de documento de identificação no local.

Veja as unidades de saúde que funcionarão, das 8h às 13h, na aplicação da segunda dose de Astrazeneca antecipada:

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS Alaide Cunha (Copacabana)

- UBS Barão do Amapá

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS Sarapuí

- ESF Jardim Gramacho

- ESF Jardim Leal

- ESF Parada Angélica

- Hospital Municipal Duque (Parque Senhor do Bonfim)

A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.