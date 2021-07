Fundec - Divulgação

FundecDivulgação

Publicado 13/07/2021 13:19

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e a Fundec, está com vagas abertas para o primeiro curso gratuito presencial de auxiliar veterinário da Baixada Fluminense. As aulas serão ministradas em duas unidades da Fundação: Jardim Primavera e Posto Avançado Igreja Metodista Wesleyana, com 60 vagas totais.

Os interessados que preencherem os pré-requisitos do curso (idade mínima de 18 anos e ensino médio incompleto) podem se inscrever até o dia 28/07 no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou de forma presencial no centro de ensino escolhido, portando carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e e-mail válido para cadastro no site.

Publicidade

O inscrito deve guardar seu número de inscrição para conferir se foi contemplado no sorteio que será realizado dia 30/07. A lista dos sorteados será divulgada no site a partir das 15h do dia 30.

Outra novidade deste semestre da Fundec é o curso de jardinagem e paisagismo, ofertado nas unidades Figueira e Tamoio (Xerém), totalizando 90 vagas e carga horária de 170 horas. O curso tem como pré-requisito idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I (1º ao 5º ano) completo.

Publicidade

Outros cursos gratuitos

A Fundec oferece, ao todo, mais de 10 mil vagas em 116 cursos, divididos em 20 centros de ensino. Há vagas gratuitas para cursos tradicionais, como informática, inglês, espanhol, mandarim, entre outros. As inscrições estão abertas e vão até o dia 28 de julho, através do site (www.fundec.rj.gov.br) ou presencialmente em uma das unidades da Fundec, tendo em mãos os principais documentos, como identidade, CPF, bem como um email para cadastro.