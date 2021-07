Duque de Caxias vai ganhar novo complexo esportivo - Divulgação/Leonardo Pereira/SMODC

Publicado 12/07/2021 14:06

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai contar em breve com o maior ginásio poliesportivo da Baixada Fluminense. Ocupando uma área de 30.285,86 m², está sendo implantado e modernizado junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o Ginásio Poliesportivo Universidade, localizado na Rua Amazonas e às margens da Rodovia Washington Luiz, na altura de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito.

O centro esportivo vai contar com ginásio com capacidade para cerca de três mil espectadores, quadras de tênis, basquete e futsal, além de campo de futebol society de grama sintática. O complexo vai ganhar também pista de atletismo com área de aquecimento dos atletas, piscinas, campo oficial de grama sintética, quiosques, playground e amplo estacionamento.



