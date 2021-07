Este foi o quinto mês consecutivo de saldos positivos. - Foto: divulgação/Firjan

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 10:07

Duque de Caxias - A Firjan Senai Sesi e a Braskem estão com inscrições abertas para 20 vagas gratuitas do projeto social Inovar para Construir. A iniciativa visa promover a inclusão social de forma qualificada, buscando desenvolver habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação profissional e da abordagem de temas transversais relacionados à formação cidadã elevando o potencial de empregabilidade dos participantes.



Podem se inscrever, até o dia 15/7, jovens acima de 18 anos que sejam moradores das comunidades Ana Clara e Cangulo, ambas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O projeto social irá qualificar os participantes para atuarem nas áreas de construção civil e eletricidade e pretende contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais, por meio de oficinas de desenvolvimento humano, contribuindo para o desenvolvimento integral de cidadãos e profissionais para o mundo do trabalho.



As atividades serão realizadas na Firjan Senai Caxias, entre julho e setembro, sendo quatro dias úteis da semana dedicados à qualificação profissional e um dia de oficina de desenvolvimento humano, ambas no turno da tarde. Os participantes receberão uma bolsa auxílio para custeio do deslocamento e lanche durante o período de atividades do projeto.



As inscrições são gratuitas e devem realizadas através do formulário disponível em bit.ly/3xI2OXr. O início das atividades está previsto para 19/7.



Os interessados podem obter mais informações pelo Fale Conosco da Firjan, através dos telefones 0800-0231-231 (ligações gratuitas de telefone fixo no estado do Rio) ou 4002-0231 (custo de ligação local), sempre de segunda a sexta, das 9h às 18h.