Vacinação contra covid-19 segue em Volta Redonda Diculgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 11:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove na próxima segunda-feira (12) a aplicação da segunda dose de Astrazeneca para os profissionais de educação da rede municipal que receberam a 1ª dose nos dias 26, 27 e 28 de abril. Além disso, também vão receber a segunda dose do mesmo imunizante os cidadãos que se vacinaram no dia 26 de abril. A administração municipal ressalta que é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação.

A vacinação para esse grupo acontece a partir das 7h, com atendimento somente para pedestres (sem drive-thru), nos seguintes locais:

* Para os profissionais da educação

- Vila Olímpica (25 de Agosto)- CIEP Monteiro Lobato

- CIEP 319 – Oduvaldo Viana - CIEP 097 – Carlos Chagas

- E.M. Ely Combat

- E.M. Paulo Roberto Loureiro

- E.M. Barão da Taquara

* Para os cidadãos que tomaram a 1ª dose no dia 26/04

- Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)

- UPH Xerém

Outras categorias

Na segunda-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar ainda a segunda dose para os rodoviários das empresas Vera Cruz/Fábios, profissionais da limpeza urbana das empresas Estevão e Green Life, e agentes do Quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. A aplicação do imunizante ocorrerá na própria sede administrativa dessas respectivas categorias.