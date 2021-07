Suspeito é baleado em ação da PM em Caxias - Reprodução

Suspeito é baleado em ação da PM em Caxias

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:08

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado durante ação da Polícia Militar, no bairro do Cangulo, nesta quinta-feira, 8. Segundo informações, os agentes faziam patrulhamento de rotina, quando tiveram a atenção voltada para uma dupla em uma moto. Ao se recusarem a ordem de parada, iniciou-se uma perseguição com troca de tiros.

O homem atingido, conhecido como magrinho, foi levado para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes para atendimento médico. Ele foi atingido na perna esquerda. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele. O suspeito permanecerá preso.

A polícia conseguiu apreender um Revólver, Marca Taurus, Cal. 38, munições intáctas e farto material entorpecente.

O outro suspeito conseguiu fugir.



O caso foi registrado na 60ªDP (Campos Elíseos).