Libras é um conjunto de formas gestuais utilizado por deficientes auditivos para a comunicação - Divulgação

Publicado 09/07/2021 09:51

Duque de Caxias - A Secretaria de Educação de Duque de Caxias, através da Coordenadoria de Educação Especial (CEE) e do Centro de Pesquisas Professor Paulo Freire (CPPPF), está com as inscrições abertas para o curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os interessados em participar poderão se inscrever, até o dia 05/08, por meio de link enviado aos e-mails das escolas da Rede Municipal de Ensino.



Segundo a coordenadora da CEE, profª Renata Vogas, o objetivo do curso é proporcionar a toda comunidade escolar (funcionários, professores, alunos , pais e responsáveis) a oportunidade de manter interação eficiente com os estudantes surdos da Rede. Vogas ainda ressaltou que o curso será presencial e terá duração de quatro meses.

“Também será disponibilizado material de apoio aos participantes. Além disso, o aluno receberá ao final do curso um certificado, mas deverá ter no mínimo 75% de frequência”, explicou.



Para a secretária de Educação, Profª Roseli Duarte, o Curso de Libras oferecido para as comunidades escolares facilitará a inclusão e interação de todos os alunos.

"Oferecer o ensino de Libras de forma ampla, como a desta proposta, irá contribuir para que no ambiente escolar haja um melhor entrosamento na comunicação de pessoas surdas e ouvintes".