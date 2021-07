Centro de Fisioterapia do Hospital Duque completa um ano - Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:28

Duque de Caxias - O Centro de Fisioterapia do Hospital Municipal Duque completou nesta quarta-feira (07/07) um ano de funcionamento com mais de 24 mil atendimentos realizados. A unidade é especializada na Reabilitação física dos pacientes que necessitam de tratamento Traumato-Ortopédico, Reumatológico e Hidroterapia. Todos os pacientes são atendidos com encaminhamento médico sendo realizada avaliação e tratamento.

Com dores na região dos joelhos e bacia, o aposentado José Barbosa da Silva, de 74 anos, utiliza os serviços do Centro de Fisioterapia do Duque pelo menos uma vez por semana. O morador do bairro do Pantanal é paciente do local desde abril deste ano.



"É uma equipe que nos ajuda muito. Eu cheguei aqui com muita dor, principalmente, na região do joelho. Com o tratamento, a dor já diminuiu bastante", enfatiza José.

Para a Dra. Daniele Oliveira, diretora de reabilitação do município de Duque de Caxias, o espaço no Hospital Duque virou uma referência em toda a região da Baixada Fluminense.



"Precisamos agradecer ao prefeito Washington Reis por ter tido a sensibilidade de inaugurar um andar inteiro do Hospital Duque para a fisioterapia. É uma demanda grande dentro do nosso município que estamos conseguindo atender. Duque de Caxias virou uma referência, tanto que vem gente até de outros lugares procurar atendimento aqui", afirma Daniele.

O novo Hospital Municipal Duque fica na Avenida Dr. Manoel Lucas, s/n, no Parque Senhor do Bonfim, em Duque de Caxias. O Centro de Fisioterapia funciona de segunda a sexta, a partir das 7h. Para ser atendido no local, o paciente precisa de um encaminhamento da própria rede de saúde municipal.