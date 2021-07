Obras avançam em bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 13:16

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias divulgou novo balanço das obras em andamento no município. Em vários bairros, homens e máquinas da Prefeitura estão atuando com obras de macrodrenagem, pavimentação asfáltica e recuperação de vias.

No segundo distrito, são beneficiados moradores de, entre outras localidades. A recuperação asfáltica da Avenida Fabor, no polo petroquímico, também está sendo feita pela Prefeitura. No terceiro distrito, está sendo realizado obras de drenagem e pavimentação da Rua 1, no bairro Parada Morabi e na Rua Amarante, em Santa Cruz da Serra. Também está sendo feita a recuperação asfáltica da, no trecho entre os bairros 22 de Abril, Taquara e Parada Angélica.Além de obras de aplicação de asfalto, recapeamento e recuperação de vias, a equipe de Obras continua trabalhando na desobstrução e limpeza de redes de drenagem, limpeza e desassoreamento de rios e canais nos distritos.