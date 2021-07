Fundec e CECIERJ estudam parceria - Divulgação

Fundec e CECIERJ estudam parceriaDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:59

Duque de Caxias - A diretoria da Fundec se reuniu com a diretoria da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) para discutir a reforma do polo da Fundação em Duque de Caxias, nesta segunda-feira, 6.

“A CECIERJ oferece, aos 3.500 alunos matriculados, cursos de graduação à distância das melhores universidades públicas do Rio de Janeiro. Somos uma instituição de excelência e aprendizado, e queremos oferecer o melhor para nossos alunos quando as aulas presenciais retornarem”, disse o Presidente da CECIERJ, Rogério Pires.



A comitiva da CECIERJ, composta pelo Presidente da Fundação, Rogério Pires, o assessor chefe de infraestrutura, Alex Sales, e a chefe de gabinete, Caroline Alves, foi recebida pelo Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, o Presidente da Fundec, Jonas Santana, o Subsecretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Cavalcanti, a diretora de educação, Alcineia Oliveira, e a diretora financeira, Giselle Teixeira.



O Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, contou que ambas as fundações, CECIERJ e Fundec, pretendem estreitar as relações futuramente.



“Nosso intuito é fortalecer ainda mais essa parceria, que já era estabelecida pelo Prefeito Washington Reis com o Governo do Estado. A CECIERJ é uma instituição de grande importância para formação em nível superior, e um futuro trabalho com a Fundec qualificará ainda mais a população de Duque de Caxias”, afirmou o Secretário.