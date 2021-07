Cerimônia de entrega de boinas no Colégio da PM de Duque de Caxias - Divulgação

Cerimônia de entrega de boinas no Colégio da PM de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/07/2021 15:48

Duque de Caxias - Boas-vindas. Foi realizada, nesta terça-feira, 7, a entrega de boinas aos 180 novos alunos do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro. Durante a solenidade, também foi entregue à diretora do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso da Conceição, a Medalha Tiradentes. A honraria foi concedida através de projeto apresentado pelo Deputado Estadual Rosenverg Reis e é destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública.



No evento, estudantes e familiares demonstraram como se orgulham de fazer parte da instituição militar.

“Era um sonho meu de criança ingressar em uma escola militar e, hoje, estou podendo realizá-lo, através do meu filho. Agora, ele cursa o 6º Ano de Escolaridade nesta instituição que eu respeito muito. Estou feliz, principalmente porque é um colégio da Polícia Militar onde eu exerço essa atividade tão honrosa e gloriosa há pouco mais de nove anos”, contou o cabo da PM, Davidson Corrêa Modesto, pai de Caíque do Nascimento Guimarães Modesto, de 11 anos.

Corroborando a fala do pai do aluno, a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana, explicou também que a entrega de boinas simboliza a segurança oferecida pela corporação que desde o ingresso apoia os alunos. Corroborando a fala do pai do aluno, a, explicou também que a entrega de boinas simboliza a segurança oferecida pela corporação que desde o ingresso apoia os alunos.

“Queridos alunos, hoje iniciamos um novo ciclo. A entrega da boina representa também o esforço, o empenho e a coragem de todos os nossos estudantes. Aos oficiais, praças, funcionários civis e professores divido com todos este momento a qual pude receber a Medalha Tiradentes. Todos são importantes para o sucesso desta escola”, agradeceu a comandante.

“Deveríamos estar aqui entregando 60 boinas, mas a demanda é tão grande que nós ampliamos com obras e abrimos mais 120 vagas. Então, transformamos o que deveria ser 60 para 180 vagas. A gente tem obrigação de apresentar bons resultados para a nossa população. Este modelo que conseguimos implementar aqui é um case de sucesso. Vocês serão o futuro desse país. Deixo, aqui, a nossa sincera gratidão a cada um de vocês, alunos, pais e familiares”, declarou o prefeito Washington Reis. “Deveríamos estar aqui entregando 60, mas a demanda é tão grande que nós ampliamos com obras e abrimos mais 120 vagas. Então, transformamos o que deveria ser 60 para 180 vagas. A gente tem obrigação de apresentar bons resultados para a nossa população. Este modelo que conseguimos implementar aqui é um case de sucesso. Vocês serão o futuro desse país. Deixo, aqui, a nossa sincera gratidão a cada um de vocês, alunos, pais e familiares”, declarou o