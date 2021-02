Incêndio atinge sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro, na Tijuca Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 09:31 | Atualizado 06/02/2021 11:21

Rio - Um incêndio atingiu o prédio-sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado Rio de Janeiro (Crefito), na noite de sexta-feira, na Rua Félix da Cunha, na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi às 21h22 para um principio de incêndio e não houve vítimas.

O quartel da Tijuca foi acionado, com o apoio de bombeiros de Vila Isabel e do Comando Central. Às 1h19, os bombeiros finalizaram o serviço.

Em nota, o conselho informou que o fogo atingiu o primeiro andar do prédio, onde ficam os setores de Tecnologia da Informação e Comunicação. "Destruindo servidores de sistema, telefonia e internet. O fogo também causou danos na parte elétricas e hidráulicas do prédio", informaram.



Todas as atividades realizadas pelo conselho estão temporariamente suspensas. "Pedimos a compreensão pela interrupção dos atendimentos presenciais, telefônicos e eletrônicos. Novas informações serão dadas pelos canais oficiais".

Nas redes sociais, moradores relataram cheiro forte e muita fumaça. "Tinha muita fumaça aqui na conde de Bonfim, quase esquina com Félix da Cunha", avisou uma.