Gustavo Ariel viaja o Brasil com o espetáculo 'Posso Entrar?'Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:17

Duque de Caxias - Obedecendo as restrições exigidas, como uso de máscara, álcool em gel e capacidade reduzida, aos poucos o público dos teatros e shows da Baixada Fluminense voltam a sonhar. É o que vai acontecer nesta quinta-feira, 8, na estreia do "Projeto humor", do músico e produtor Leo Gama, no restaurante Viking, no Jardim 25 de Agosto, em Caxias.

Para abrir o projeto, o humorista Gustavo Ariel se apresenta no palco do Vikings. O projeto vai acontecer todas as quintas deste mês, sempre a partir das 20h.

Os humoristas Rhudson Victor, que fez um talk no último "BBB", e Xande Dias, da "Praça é nossa", serão as próximas atrações.

Para mais informações, ligue em (21) 98933-5262. As vendas ocorrem pela plataforma Sympla. Os ingressos custam R$ 25.