Fundec abre 10 mil vagas para cursos gratuitos - Divulgação

Fundec abre 10 mil vagas para cursos gratuitosDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, abriu nesta quinta-feira (08), inscrições para cursos presenciais para o segundo semestre. Ao todo serão oferecidas mais de 10 mil vagas em 116 cursos, divididos em 20 centros de ensino.



Além dos cursos tradicionais, a fundação também vai oferecer as qualificações em auxiliar de veterinário, jardinagem e paisagismo. Os interessados poderão se inscrever até o dia 28/07, através do site (www.fundec.rj.gov.br) ou presencialmente em uma das unidades da Fundec, com os documentos de identidade, CPF, e email para cadastro.

Fundec abre 10 mil vagas para cursos gratuitos Divulgação



Ao finalizar o processo, será gerado um número de inscrição, fundamental para saber se o nome do candidato consta ou não no sorteio, que vai ocorrer no dia 30/07. Os nomes dos sorteados serão divulgados no dia 31/07.



Para mais informações, entrar em contato através do whatsapp 97464-6089.



Confira abaixo a relação de cursos e unidades disponíveis:



CURSOS:



Computação criativa utilizando scratch



Espanhol I, II, III



Espanhol Niños I, II



Excel Avançado



Informática Bits



Informática Essencial



Informática para Maturidade



Inglês I, II, III



Inglês Kids I, II



Iniciação à Língua Brasileira de Sinais



Língua Brasileira de Sinais I-Iniciantes, II-Intermediário, III-Avançado



Mandarim I, II



Agente Comunitário de Saúde



Alongamento de Unhas



Assentamento de Piso Cerâmico (ladrilheiro)



Atendente de Farmácia



Auxiliar Administrativo



Auxiliar de departamento Pessoal e Recursos Humanos



Jardinagem e Paisagismo



Auxiliar de Logística



Auxiliar de Veterinário



Barbeiro (Assistente)



Bombardino I, II, IV



Cabeleireiro (Arte afro nos cabelos)



Cabeleireiro (Auxiliar)



Cabeleireiro (Corte e Escova) - Especialização



Cabeleireiro (Colorimetria) - Especialização



Cabeleireiro (Penteados) - Especialização



Canto e Coral I, II, III, IV



Cavaquinho I, II, III



Costureiro(a) industrial do vestuário feminino



Cuidador de idosos



Depilador(a)



Desenvolvimento de aplicativos para celulares (sistema android)



Eletricista instalador predial de baixa tensão



Encanador instalador predial (bombeiro hidráulico)



Flauta Doce I, II, III



Flauta Doce Kids I, II

Guitarra I, II, III, IV



Instalador e reparador de linhas de telecomunicação (IRLA/OSC) e cabista (ORA)



Instalador e reparador de redes de computadores



Manicure e Pedicure



Maquiagem e Design de Sobrancelhas



Mecânico de Refrigeração domiciliar e climatização industrial



Metais Kids (Trompa, trompete, trombone, bombardino) I, II



Montador e Reparador de computadores



Norma regulamentadora 10 (NR-10)



Operador de computador II



Pedreiro



Percussão, I, II, III, IV



Piano I, II, III, IV



Programador Web



Promotor de vendas/ Técnicas de vendas



Recepcionista em meios de hospedagem



Recepcionista em serviços de saúde



Saxofone I



Serralheiro de alumínio



Serralheiro de materiais ferrosos



Soldador de eletrodo revestido



Teclado, I, II, III, IV



Trombone I, II, III, IV



Trompa I, II, III, IV



Trompete I, II, III, IV



Tuba I, III



Violão I, II, III



Violino Kids I, II



Administrador de redes CCNA (Preparatório para certificação CISCO CCNA) 1, 2, 3



Oficina de instrumentos de sopro (Clarineta, flauta transversal e saxofone)



Oficina de noções de costura





UNIDADES (FUNDEC):



Polo da Beleza Casa Tenório Cavalcanti



Polo da Indústria



Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat



Polo Social



Unidade Arnão



Unidade Capivari



Unidade Figueira



Unidade Gramacho



Unidade Instituto Zeca Pagodinho



Unidade Jardim Gramacho



Unidade Jardim Primavera



Unidade Pantanal



Unidade Parque Lafaiete



Unidade Pilar



Unidade Santa Cruz da Serra



Unidade Tamoio



Posto Avançado Chacrinha



Posto Avançado Convênio Casa Brasil



Posto Avançado Corte Oito



Posto Avançado Igreja Metodista Wesleyana Ao finalizar o processo, será gerado um número de inscrição, fundamental para saber se o nome do candidato consta ou não no sorteio, que vai ocorrer no dia 30/07. Os nomes dos sorteados serão divulgados no dia 31/07.Para mais informações, entrar em contato através do whatsapp 97464-6089.CURSOS:Computação criativa utilizando scratchEspanhol I, II, IIIEspanhol Niños I, IIExcel AvançadoInformática BitsInformática EssencialInformática para MaturidadeInglês I, II, IIIInglês Kids I, IIIniciação à Língua Brasileira de SinaisLíngua Brasileira de Sinais I-Iniciantes, II-Intermediário, III-AvançadoMandarim I, IIAgente Comunitário de SaúdeAlongamento de UnhasAssentamento de Piso Cerâmico (ladrilheiro)Atendente de FarmáciaAuxiliar AdministrativoAuxiliar de departamento Pessoal e Recursos HumanosJardinagem e PaisagismoAuxiliar de LogísticaAuxiliar de VeterinárioBarbeiro (Assistente)Bombardino I, II, IVCabeleireiro (Arte afro nos cabelos)Cabeleireiro (Auxiliar)Cabeleireiro (Corte e Escova) - EspecializaçãoCabeleireiro (Colorimetria) - EspecializaçãoCabeleireiro (Penteados) - EspecializaçãoCanto e Coral I, II, III, IVCavaquinho I, II, IIICostureiro(a) industrial do vestuário femininoCuidador de idososDepilador(a)Desenvolvimento de aplicativos para celulares (sistema android)Eletricista instalador predial de baixa tensãoEncanador instalador predial (bombeiro hidráulico)Flauta Doce I, II, IIIFlauta Doce Kids I, IIGuitarra I, II, III, IVInstalador e reparador de linhas de telecomunicação (IRLA/OSC) e cabista (ORA)Instalador e reparador de redes de computadoresManicure e PedicureMaquiagem e Design de SobrancelhasMecânico de Refrigeração domiciliar e climatização industrialMetais Kids (Trompa, trompete, trombone, bombardino) I, IIMontador e Reparador de computadoresNorma regulamentadora 10 (NR-10)Operador de computador IIPedreiroPercussão, I, II, III, IVPiano I, II, III, IVProgramador WebPromotor de vendas/ Técnicas de vendasRecepcionista em meios de hospedagemRecepcionista em serviços de saúdeSaxofone ISerralheiro de alumínioSerralheiro de materiais ferrososSoldador de eletrodo revestidoTeclado, I, II, III, IVTrombone I, II, III, IVTrompa I, II, III, IVTrompete I, II, III, IVTuba I, IIIViolão I, II, IIIViolino Kids I, IIAdministrador de redes CCNA (Preparatório para certificação CISCO CCNA) 1, 2, 3Oficina de instrumentos de sopro (Clarineta, flauta transversal e saxofone)Oficina de noções de costuraUNIDADES (FUNDEC):Polo da Beleza Casa Tenório CavalcantiPolo da IndústriaPolo de Música Ricardo Eugênio BoechatPolo SocialUnidade ArnãoUnidade CapivariUnidade FigueiraUnidade GramachoUnidade Instituto Zeca PagodinhoUnidade Jardim GramachoUnidade Jardim PrimaveraUnidade PantanalUnidade Parque LafaieteUnidade PilarUnidade Santa Cruz da SerraUnidade TamoioPosto Avançado ChacrinhaPosto Avançado Convênio Casa BrasilPosto Avançado Corte OitoPosto Avançado Igreja Metodista Wesleyana