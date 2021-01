Brasil

Governo do Amazonas envia pedido de oxigênio para e-mails errados do Estado do Rio

Ofício foi enviado ao ex-governador interino Francisco Dornelles e à Dorita, ex-chefe de gabinete de Dornelles, ambos sem cargos no Executivo fluminense atualmente. Governo amazonense alegou que enviou o documento para um 'mailing desatualizado', mas que está 'sendo corrigido'

Publicado 15/01/2021 11:21 | Atualizado há 2 horas