Duque de Caxias realiza campanha de vacinação antirrábicaDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, leva a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos aos bairros Engenho do Porto, Prainha e Laguna e Dourados, nos dias 12 (segunda), 13 (terça) e 14/07 (quarta-feira). A campanha, que conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, teve início em 17 de maio e já imunizou mais de 9 mil animais no município.

Veja a programação e os endereços dos pontos de vacinação antirrábica, que acontece sempre das 9h às 12h:

* Segunda-feira, 12/07

E. M. Todos os Santos

Rua Risoleta Caetano - Engenho do Porto

* Terça-feira, 13/07

E. E. Jair Alves

Av. Henrique Valadares - Praça da Prainha

* Quarta-feira, 14/07

CIEP Lírio do Laguna

Rua Tenente José Wilson da Silva, 280 - Laguna e Dourados