Hydekel de Freitas Lima, ex-prefeito de Duque de Caxias - Reprodução

Hydekel de Freitas Lima, ex-prefeito de Duque de CaxiasReprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 15:43

Duque de Caxias - Morreu na manhã deste domingo, 11, em São Lourenço, Minas Gerais, o ex-prefeito de Duque de Caxias Hydekel de Freitas Lima, aos 82 anos. Genro de Tenório Cavalcanti, Hydeckel foi por décadas a mais forte liderança política da Baixada Fluminense. O corpo dele será velado na Câmara Municipal de Caxias, nesta segunda-feira, 12.

O ex-prefeito sofria de esclerose e hidrocefalia. Há 10 dias foi intubado. O atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, decretou luto oficial na cidade por três dias.

Publicidade

Nascido na cidade de Porciúncula, mudou-se com os pais para Duque de Caxias com um ano de idade. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Gama Filho.

Foi eleito deputado estadual para dois períodos: 1963 a 1967, pelo Partido Republicano (PR) e 1971 a 1975, pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Nas eleições de 1974 concorreu, e saiu vitorioso, para deputado federal nos períodos de 1975 a 1979, pela ARENA, e de 1979 a 1982, pelo Partido Democrático Social (PDS).

Publicidade

Tornou-se prefeito interventor de Duque de Caxias de 1982 a 1984. Depois Hydeckel foi eleito por voto direto prefeito novamente do município para o período 1988 a 1992.

Suplente do senador Afonso Arinos, com a morte deste, Hydekel renunciou a prefeitura de Duque de Caxias e assumiu a cadeira no Senado, em 1990, pelo Partido da Frente Liberal (PFL). Assumindo o cargo, cumpriu o mandato de senador até 1995. Em 1996, concorreu novamente a prefeitura de Duque de Caxias, perdendo para José Camilo Zito no segundo turno.