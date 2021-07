Caxias lança projeto "Mulher Segura" - Divulgação

O Dia

Publicado 12/07/2021 11:02

Duque de Caxias - A Secretaria de Segurança Pública de Duque de Caxias criou o projeto “Mulher Segura”, com o objetivo de contribuir na redução dos índices de violência contra a mulher, atuando principalmente na prevenção. O projeto trabalha diretamente na prevenção, unindo todos os pontos de apoio da rede da mulher existentes no município.

O programa vai atuar no foco da vida Profissional, Social e Emocional da mulher. Neste primeiro momento, durante todo o mês de agosto, serão alcançadas as moradoras do bairro Jardim Gramacho. A equipe irá até a região levando para as mulheres um conjunto de informações e ações de desenvolvimento pessoal para que elas consigam se tornar uma mulher segura.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Educação, Fundec, Guarda Municipal, principalmente com a Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, através da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), OAB, e lideranças civis dos quatro distritos.