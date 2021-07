Prefeito visita obras em Duque de Caxias - Arquivo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 12:51 | Atualizado 11/07/2021 13:46

Rio - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), segue internado e realizando tratamento contra a covid-19 no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio. O seu estado de saúde é considerado estável e ele tem reagido de forma positiva aos medicamentos. Caso a tendência continue, ele poderá receber alta "muito em breve", segundo nota divulgada pela prefeitura neste domingo (11).

Essa foi a segunda vez que Washington Reis contraiu a covid-19, a primeira foi em abril de 2020. Na ocasião, ele foi atendido e levado ao CTI do hospital particular Pró-Cardíaco, também na Zona Sul do Rio. Ele chegou a precisar de oxigênio.

O prefeito deu entrada no Copa D'Or com falta de ar e saturação de 88%. Com 54 anos, Washington tem duas comorbidades (hipertensão e diabetes) e tomou apenas a primeira dose da vacina no dia 22 de junho, respeitando o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias informou que Washington Reis que agradece a Deus e a todos pelas orações e manifestações de carinho. Ele ressaltou que confia plenamente no trabalho feito pela equipe médica e pelos avanços na ciência e na medicina.