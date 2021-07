O governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes - Reprodução Twitter

O governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito do Rio, Eduardo PaesReprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 18:19 | Atualizado 11/07/2021 18:21



Rio - A "corrida da vacinação" continua entre Rio de Janeiro e São Paulo. Neste domingo (11), o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, voltou a provocar o governador João Doria, após o anúncio de que o estado vai começar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19, a partir do próximo mês.

Paes escreveu em suas redes sociais que o governador paulista acredita estar inovando com o anúncio, mas lembrou que a vacinação para esse grupo foi divulgada no Rio de Janeiro no último dia 18. Apesar disso, o prefeito carioca não disse se haverá adiantamento no calendário para que os jovens sejam contemplados com as doses contra o novo coronavírus antes do previsto.



Publicidade

"E o sujeito lá da terra da garoa achando que está inovando. Eu hen! Adolescentes vacinados já é notícia velha aqui. Anúncio feito em 18/06. Qto a data... Bom... É só me aguardar", publicou o prefeito.

E o sujeito lá da terra da garoa achando que está inovando. Eu hen! Adolescentes vacinados já é notícia velha aqui. Anúncio feito em 18/06. Qto a data... Bom... É só me aguardar. https://t.co/qbC5ollrla — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 11, 2021

Publicidade

No calendário divulgado em 18 de junho, a vacinação desse público alvo começaria no dia 1º de setembro com as meninas de 17 anos, terminando com a repescagem de adolescentes com 12 anos ou mais, em 15 do mesmo mês. Nesse calendário, seria contemplado um gênero da mesma idade por dia, com uma primeira repescagem prevista para quando a imunização chegasse em pessoas de 15 anos.



Publicidade

Nesta semana, a vacinação contra a doença no Rio começa na segunda-feira para mulheres de 39 anos e termina no sábado para homens de 37. A repescagem só está disponível para pessoas com deficiência, que podem procurar os postos durante toda a semana.

Calendário de vacinação contra a covid-19 Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicidade



De acordo com dados do painel de vacinação da prefeitura do Rio, atualizados até este domingo, o município já alcançou a marca de 3.334.802 pessoas vacinadas , com a primeira dose, o que representa 51,4% da população total da cidade. Já no caso da segunda dose, 1.148.289 já completaram o ciclo de imunização, representando 19% dos habitantes da Capital.

São Paulo anuncia vacinação de adolescentes



Publicidade

O governo de São Paulo anunciou neste domingo uma nova antecipação no calendário de vacinação contra a covid-19 no estado. Na quarta mudança no cronograma realizada desde o mês passado, ficou determinado que toda a população com mais de 18 anos deve estar imunizada até o dia 20 de agosto. A gestão estadual também prevê iniciar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos a partir do mês que vem.

Pelo novo cronograma, os adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência e comorbidades seriam vacinados primeiro, já a partir de 23 de agosto. Depois, viriam os jovens sem comorbidades, com a imunização se encerrando em 30 de setembro. Até o momento, o único imunizante com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado em adolescentes com mais de 12 anos é o da Pfizer, que recebeu aprovação da agência no mês passado.

Publicidade

A permissão foi feita após a apresentação de estudos do laboratório apontando segurança e eficácia da vacina para este grupo. Com a liberação, a bula da vacina Comirnaty passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil.