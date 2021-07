Prefeitura impede festa no mar na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 18:10

Rio - A Prefeitura do Rio impediu, neste sábado, a realização de uma festa irregular no mar na Praia dos Amores, Barra da Tijuca, Zona Oeste. No local, havia cerca de 30 embarcações, incluindo lanchas, jet skis e um palco flutuante, com mais de 50 pessoas.



“Continuamos firmes na fiscalização de festas e eventos clandestinos. A quantidade de pessoas que impedimos de aglomerarem nesses eventos interrompidos antes mesmo de começarem é fundamental para a preservação de vidas”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Os organizadores do evento desmontaram os aparelhos de som e foram embora assim que notaram a aproximação das equipes. Na ação, a Capitania dos Portos aplicou multas em embarcações que estavam desrespeitando regras de navegação. Quando o evento acabou, equipes da Guarda Municipal continuaram no local para impedir que a festa começasse novamente.



“Essa foi uma ação muito importante para evitar a festa com embarcações e um palco flutuante. Além das restrições da pandemia, existem outros riscos desse tipo de festa irregular, como a poluição sonora, a embarcação sem itens de segurança, falta de habilitação dos condutores, os riscos para outras embarcações, consumo de bebidas alcoólicas, entre outras”, destacou o subprefeito Raphael Lima.