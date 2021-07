Mônica Lugarini, 22 anos, foi vista pela última vez neste sábado, na Vila Kennedy - Foto: Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 15:05 | Atualizado 11/07/2021 15:07

Rio - Familiares da manicure Mônica Lugarini, 22 anos, buscam informações sobre o paradeiro dela, que está desaparecida desde este sábado, 10. Ela foi vista pela última vez às 16h30, após atender uma cliente no salão em que trabalha, na região do Quafá, Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

"As pessoas nos contaram que ela saiu do salão e foi na direção da nossa casa. Nós só percebemos o sumiço dela às 18h10 porque ela não voltou para trabalhar e a cliente ficou esperando", contou a mãe da manicure, a esteticista Ioná Pontes.

No momento em que deixou o salão, Mônica estava vestindo um short jeans, chinelo e uma camiseta. A família da jovem comunicou à Polícia Civil o desaparecimento dela e, agora, pede informações sobre o paradeiro da manicure nas redes sociais.