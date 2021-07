Veículo foi retirado de operação para os reparos necessários - Divulgação/BRT

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 14:32

Rio - Dois ônibus do sistema BRT foram alvos de vandalismo, neste sábado (10), em estações diferentes das zonas Norte e Oeste do Rio. O primeiro caso aconteceu no início da noite, quando um articulado foi apedrejado, quando seguia do Terminal Alvorada para a Vila Militar, no corredor Transolímpica.



Na ação, o vidro da janela do coletivo foi quebrado. O veículo foi retirado de operação para os reparos necessários. Ninguém se feriu. Por volta das 23h30, um homem quebrou o vidro da porta do ônibus, na estação Penha, no corredor Transcarioca. Ele estava na plataforma de embarque e usou uma barra de ferro. O homem fugiu em seguida.

Homem quebrou o vidro da porta do ônibus com barra de ferro Divulgação/BRT