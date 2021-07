Bombeiros foram acionados às 8h24, mas o trabalho da Corporação só terminou às 9h30 - Foto: Divulgação

Bombeiros foram acionados às 8h24, mas o trabalho da Corporação só terminou às 9h30Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 13:30 | Atualizado 11/07/2021 13:38

Rio - Uma mulher morreu durante um incêndio em sua casa, na manhã deste domingo (11), no bairro Jardim Fluminense, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o local aconteceu às 8h24, mas o trabalho da Corporação só foi encerrado às 9h30.



No local, os bombeiros encontraram Verônica S. Cunha, de 51 anos, já sem vida. Não houve outras vítimas. Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionado para verificar a ocorrência e, quando chegou ao local, os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando em um incêndio. O local foi isolado para perícia e a ocorrência está em andamento.