Morro da Formiga, na Zona Norte do RioReprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 19:59

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) impediram um evento não autorizado que aconteceria no Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, neste sábado (10). De acordo com a PM, a partir de dados de inteligência, o patrulhamento foi intensificado na comunidade, para evitar que a festa clandestina acontecesse.