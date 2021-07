Sem estar preso por nenhum equipamento, o homem se balança algumas vezes - Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 17:13

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção dos internautas cariocas. As imagens mostram um homem viajando pendurado na traseira de um ônibus do BRT por vários metros. O caso teria acontecido na manhã deste domingo (11), na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste do Rio.



Sem estar, aparentemente, preso por nenhum equipamento, o homem chega a se balançar algumas vezes, como se estivesse dançando. "Ele vai seguindo, vai até o final pegando carona. O motorista não está vendo, coitado do motorista. Aí cai daí, e a culpa é do motorista", diz uma mulher que gravou o momento.

Em nota, a prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que quando esse tipo de comportamento indevido é verificado pelo monitoramento do Centro de Controle Operacional, o motorista é orientado a parar imediatamente o veículo e só seguir viagem quando a pessoa se retirar.



"Também são acionadas as autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Vale destacar que essa pessoa está colocando em risco sua vida e a dos demais passageiros."

