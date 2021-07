Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, estava grávida quando desapareceu - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 15:30 | Atualizado 11/07/2021 15:36

Rio - A mãe da jovem Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, encontrada morta em setembro do ano passado na linha férrea , em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, Jaqueline Tavares Campos, usou seu canal no YouTube para fazer um apelo sobre o paradeiro da neta. Uma perícia realizada no corpo da vítima apontou que o feto não foi encontrado no ventre da jovem.