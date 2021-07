Daniel Soranz - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/07/2021 14:32 | Atualizado 11/07/2021 15:25

Rio - O secretário municipal de Saúde Daniel Soranz comemorou em sua conta oficial do twitter, neste final de semana, a meta alcançada de vacinar 90% da população 40 a 49 anos. De acordo com ele, a faixa etária é a que tem mais tem sofrido com internações e intubações na cidade do Rio. Soranz agradeceu a toda a equipe que participou da imunização e também aos cariocas que aderiram a campanha.

Super obrigado a toda a equipe! E os cariocas pela adesão!

Meta alcançada: 90,3% da faixa etária de 40-49 anos vacinada. pic.twitter.com/jssBotnsjH — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 10, 2021

De acordo com dados do painel de vacinação da Prefeitura do Rio, atualizados até este domingo, o município já alcançou a marca de 3.334.802 pessoa vacinadas, com a primeira dose, o que que representa 51,4% da população total da cidade. Já no caso da segunda dose, 1.148.289 já completaram o ciclo de imunização, representando 19% dos habitantes da Capital.

Ainda de acordo com os gráficos, 65,7% da população com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina ou a dose única. Dessa porcentagem de vacinados, 24,3% já estão com o esquema de imunização completo. Segundo a última atualização do painel, o município do Rio aplicou o total de 4.616.729 doses até o momento.

Em um panorama geral do estado do Rio, até este domingo, 6.372.333 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra Covid-19, e 2.266.260 dessas completaram o ciclo de vacinação. No total, o estado contabiliza 8,8 milhões de doses aplicadas.

O calendário de vacinação no município

Nesta semana inicia-se a vacinação da faixa dos 39 a 30 anos de idade. De segunda a sábado, a vacinação vai alcançar a idade entre 39 e 37 anos, sem repescagem por idade no sábado, como era o de costume. A repescagem foi cancelada por decisão da Prefeitura do Rio para evitar a escolha de vacina pelo público. Para saber o ponto mais próximo de imunização, clique aqui

Gestantes, lactantes e puérperas que ainda não tomaram o imunizante também poderão se vacinar nesta quarta-feira. Também haverá repescagem para pessoas portadoras de deficiência de segunda a sexta-feira.