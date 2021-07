Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:14

Rio - Um homem foi morto, na manhã deste domingo (11), na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, militares do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar a ocorrência. Ao chegarem no local, os PMs foram informados que a vítima tinha sido socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.



Os policiais foram até a unidade de saúde e confirmaram que o homem, ainda não identificado, havia morrido. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHCapital). Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.