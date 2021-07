Orla da Zona Sul do Rio no primeiro domingo de inverno - Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 18:41

Rio - O frio finalmente irá dar uma trégua nos dias dos cariocas. Segundo o Alerta Rio, a previsão do tempo é de temperaturas mais estáveis e não há previsão de chuva para a semana toda. De segunda a quinta-feira, um sistema de alta pressão atuará sobre o Rio. O céu deve ficar sem nuvens ao longo do dia com ventos fracos a moderados. Não há previsão de chuva.

Nesta segunda-feira, 12, o dia amanhecerá com nevoeiro, que irá se dissipar ao longo da manhã. Segundo o Climatempo, a máxima prevista é de 27ºC e a mínima, de 14ºC. Na terça-feira, 13, o dia será de sol entre nuvens e as temperaturas devem ficar entre 18ºC e 15ºC.

Na quarta, o sol deve ficar encoberto por nuvens e as temperaturas devem ficar entre 30ºC e 14ºC. Na quinta-feira, a amplitude térmica será um pouco maior. Terá sol entre nuvens e as temperaturas devem ficar entre 32ºC e 16ºC. O tempo muda na sexta-feira, que tem previsão de pancadas de chuva durante a noite. As temperaturas devem ficar entre 29ºC e 17ºC.