Foto de Airton Ramos Lino Junior, preso por feminicídio qualificado.Divulgação

Publicado 11/07/2021 16:33

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam na manhã deste domingo um homem identificado como Airton Ramos Lino Junior, no bairro de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Airton é acusado de tentativa de feminicídio qualificado, por tentar matar a ex-mulher, Rayssa Rios de Souza, e a prima dela, Monique Rios, em Araruama, Região dos Lagos do Rio.

Em março do ano passado, as vítimas estava em um bar no centro de Araruama quando o acusado chegou no local armado e atirou na direção delas. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o homem não aceitava o fim do relacionamento com Rayssa, que durou três anos.

Segundo uma testemunha, em episódios passados, o casal já havia brigado no mesmo bar, e Airton chegou a ameaçar Rayssa com um facão no local, mas foi detido por populares. Ainda de acordo com o relato da testemunha, a vítima estava grávida e já tinha uma outra filha com o Airton.

Em depoimento, uma outra testemunha afirmou que Airton já havia agredido a mulher em outras oportunidades, inclusive durante a gravidez de sua primeira filha.

O acusado já havia sido preso através de um mandado de prisão temporária no dia 28 de maio deste ano, devido o mesmo caso. Passado o prazo da prisão, Airton foi liberado. Já no último dia 9 de julho, um novo mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz Rodrigo Leal Manhães de Sá. Airton foi então detido novamente e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.