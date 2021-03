Trens da Supervia Divugação / Agetransp

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 08:12 | Atualizado 08/03/2021 08:41

Rio - A Supervia informou, na manhã desta segunda-feira, que devido a um furto de cabos, o sistema de sinalização no ramal Deodoro, na Zona Oeste do Rio, foi afetado e os trens dos ramais Japeri e Santa Cruz circulam com acréscimo no intervalo.

Segundo a concessionária, nesta manhã, não haverá partidas da Central do Brasil para Nova Iguaçu. Os clientes podem embarcar regularmente nos trens que passam nas estações vindos de Japeri ou da Central.

