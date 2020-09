mulher grávida foi encontrado na manhã desta quinta-feira na linha de trem em Deodoro, na Zona Norte do Rio. A família reconheceu que se trata Rio - O corpo de umafoi encontrado na manhã desta quinta-feira na linha de trem em, na Zona Norte do Rio. A família reconheceu que se trata Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, desaparecida na última quinta-feira com oito meses de gestação. Os familiares foram informados do corpo por moradores da região.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para checar a presença de um corpo na Estrada Marechal Alencastro, em Deodoro, Zona Oeste da Cidade do Rio. Chegando ao local, os policiais constataram que tratava-se de uma mulher, em um córrego, às margens da linha férrea. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital acionada.

Galeria de Fotos Polícia investiga desaparecimento de Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos Divulgação Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, desapareceu em Deodoro Divulgação

A SuperVia foi informada sobre a existência de um corpo em uma canaleta nas proximidades da estação Deodoro às 10h30. Imediatamente, a concessionária acionou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para as providências necessárias.



As investigações estão em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para apurar os fatos. Os agentes ouviram testemunhas e buscavam informações que ajudassem a localizar a vítima. Na casa da manicure foram encontrados brindes, um berço com enxoval. Uma festa estava marcada para o último domingo, que não aconteceu por causa do desaparecimento da grávida.