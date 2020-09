Polícia Civil investiga desaparecimento de grávida de oito meses em Deodoro

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos. A jovem está grávida de oito meses, com parto previsto para outubro e foi vista pela última vez no dia 3 de setembro, após sair de sua casa, em Deodoro, que divide com uma amiga. As investigações estão em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para apurar os fatos. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscando informações que ajudem a localizar a vítima.

Na casa da manicure foram encontrados brindes, um berço com enxoval. Uma festa estava marcada para o último domingo, que não aconteceu por causa do desaparecimento da grávida.

Polícia investiga desaparecimento de Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos - Divulgação

A tia de Thaysa faz um apelo para que quem tiver qualquer informação sobre o caso, informe ao Disque-Denúncia. "É muito triste a gente não saber como ela está. São muitas perguntas que se resumem a uma única questão: Onde está minha sobrinha? Uma gestante de oito meses não some na poeira. Você que sabe o que aconteceu, use os canais de denúncia, por favor", disse Jamile em entrevista à TV Globo.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 e pelo WhatsApp (21) 98849 6254. O anonimato é garantido. A Polícia Civil também recebe informações sobre o caso no 2202-0338 e 2582-7129.