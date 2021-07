Instituto Médico Legal (IML) Tribobó - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Publicado 11/07/2021 12:44 | Atualizado 11/07/2021 13:42

Rio - Dois irmãos gêmeos foram encontrados mortos por familiares no Complexo do Salgueiro, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na madrugada deste sábado. Michael de Jesus Carvalho e Marcos de Jesus de Carvalho, de 24 anos, moravam em Trindade e teriam sido executados a tiros por traficantes da comunidade. Os corpos das vítimas foram levados pelos próprios parentes até o IML de Tribobó.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar ocorrência apenas da chegada dos corpos no IML de Tribobó. No local, segundo informações preliminares, um familiar relatou que encontrou dois corpos e levou para o IML usando um carro.

De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que assumiu o caso, as investigações estão em andamento. A corporação informa que está fazendo diligências para identificar os autores ou autor do crime.