Homem foi preso transportando 1.560 pinos de cocaína em um carro, na madrugada deste domingo (11) em Engenho da Rainha, na Zona Norte do RioReprodução / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 11:00

Rio - Um homem foi preso transportando 1.560 pinos de cocaína em um carro, na madrugada deste domingo (11), no bairro de Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. A ação foi feita por policiais militares do 3° BPM que estavam realizando patrulhamento ostensivo na estrada Adhemar Bebiano. Os agentes abordaram o suspeito e encontraram o material.



O acusado informou que pegou o material entorpecente no Complexo do Alemão e levaria para comunidade da Chatuba, em Mesquita. O homem e o material encontrado foram encaminhados para a 44° DP, e posteriormente a 21° DP, que dará prosseguimento na investigação.