Hercolys de Azevedo, 25, foi localizado, na última quinta-feira, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Ele estava sumido há 23 dias, após sair de casa, em Paraty, no Sul Fluminense Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 09/07/2021 15:44 | Atualizado 09/07/2021 18:22

Após 23 dias de buscas, o escritor Hercolys de Azevedo, de 25 anos, foi encontrado, na noite de quinta-feira, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Filho da atriz Márcia Assumpcção, a Márcia Mística, de 50 anos, Hercolys sumiu, no último dia 16 de junho, ao sair de casa, com uma mala de roupas, em Paraty, no Sul Fluminense. O fato de estar sem documentos e não portar aparelho celular dificultou a localização.

Diagnosticado com esquizofrenia, o escritor teria sofrido um surto psicótico. A família ainda não sabe as circunstâncias que o levaram à Ilha do Governador. Sem dinheiro e com a saúde debilitada, Hercolys estava se mantendo com a ajuda de pessoas solidárias da região, que lhe davam comida e abrigo. O escritor estaria dormindo em um barco abandonado e passava o dia perambulando pelo bairro.

Hercolys foi reconhecido por moradores do bairro, após matéria divulgada pelo DIA Online, no último sábado. Segundo a atriz Márcia Mística, diversas pessoas se mobilizaram para localizar o paradeiro de Hercolys. Os momentos que antecederam o encontro foram de tensão, pois temiam que o jovem pudesse fugir e colocar a vida em risco. O escritor foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

‘Meu filho foi acolhido por desconhecidos. Pessoas do bem. Isso nos faz prosseguir’

“ Foram 23 dias de buscas por diversas regiões no Sul Fluminense. Momentos de apreensão e ansiedade. É difícil dormir, sabendo que seu filho está nas ruas, sobretudo nesse frio. Não tenho palavras para agradecer a todos que nos apoiaram nas buscas. Quero destacar a solidariedade das pessoas da Ilha do Governador, que foram fundamentais para manter a integridade física e a saúde do Hercolys. Ele foi acolhido por desconhecidos. Pessoas de bem. Isso nos faz prosseguir”, disse, emocionada, a atriz, que está escrevendo o roteiro de um filme em pareceria com o filho.

Sumiços por distúrbios psiquiátricos correspondem a 12% dos casos registrados, segundo Ministério Público

De janeiro e maio deste ano, foram registrados 1.567 desaparecidos de pessoas no Estado do Rio de janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP). De acordo com dados do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os desaparecimentos de pessoas com problemas psiquiátricos correspondem a cerca de 12% dos casos registrados.



Transtornos podem transformar pessoas em andarilhas, diz especialista

Sair de casa, sem rumo ou dar notícias, é comum em casos envolvendo pessoas com quadro de transtornos psiquiátricos, segundo a assistente social Cláudia Santos. “Todos os dias, recebemos casos semelhantes nas clínicas e detectamos diagnósticos parecidos durante trabalhos de acolhimento em vias públicas. Sem os medicamentos, esses pacientes saem de casa, e, durante surtos psicóticos, costumam pegar caronas e seguir, muitas das vezes, sem rumo para lugares inóspitos, correndo inúmeros riscos. Geralmente, são pessoas desaparecidas que, pela ausência de documentos, dificultam a identificação e o regresso aos lares”, disse Santos.

A especialista ressalta ainda que a falta de um cadastro único e a dificuldades de cruzamentos de dados entre as instituições corroboram para o problema. “Em muitos casos, essas pessoas ficam, durante longos períodos, nas ruas ou internadas em clínicas psiquiátricas. Apoio das autoridades públicas e maior investimentos nos centros de capacitações psicossociais são fundamentais para atendermos essa demanda”, ressalta a assistente social, que, há 16 anos, realiza atendimentos em clínicas psiquiátricas e acolhimento nas ruas.