Hercolys de Azevedo está sumido há 17 dias, após sair de casa, em Sertão de Taquari, Paraty, no Sul Fluminense - Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 02/07/2021 18:27

Há 17 dias, familiares e amigos procuram pelo paradeiro do escritor Hercolys de Azevedo, de 25 anos, que desapareceu após sair de casa, em Sertão de Taquari, Paraty, no Sul Fluminense. Ele é filho da atriz e produtora de cinema Márcia Assumpcção, a Márcia Mística, de 50 anos, que está escrevendo o roteiro de um filme em parceria com Hercolys.

De acordo com a atriz, Hercolys vinha tratando um quadro de esquizofrenia e pode ter sofrido um surto. O escritor saiu de casa, na madrugada do último dia 16, levado uma mochila e uma mala de roupas, mas não retornou ou informou o destino. A demora no retorno chamou a atenção da família, que comunicou o sumiço à polícia.

Ainda conforme familiares, Hercolys chegou a ficar internado em uma clínica psiquiátrica em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, mas havia retornado para casa e mantinha a rotina de trabalho, escrevendo e trabalhando no roteiro de um filme. De acordo com a atriz, o filho, às vezes, ser recusava a tomas às medicações e pode estar em surto psicótico perambulando pelas ruas.

“Estamos apreensivos com a falta de retorno e informações sobre o Hercolys. Como mãe, não consigo dormir, sobretudo nesse frio, imaginando que ele possa estar nas ruas ou sofrendo, sem abrigo, com essa baixa temperatura. Já realizamos buscas em várias regiões vizinhas e acreditamos que ele possa ter ido para a cidade do Rio. Peço, encarecidamente, que, caso alguém vê-lo, faça contato com a polícia ou instituições competentes”, disse, emocionada, a atriz.

Investigações- O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty). De acordo com familiares, não foi possível saber a roupa usada por Hercolys quando saiu de casa. Ele não portava aparelho celular. Informações sobre o paradeiro de Hercolys de Azevedo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177).