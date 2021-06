Músico Tales Vital, de 28 anos, está sumido há 11 dias. Ele foi visto pela última vez saindo da casa do pai, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói - Arquivo Pessoal

Músico Tales Vital, de 28 anos, está sumido há 11 dias. Ele foi visto pela última vez saindo da casa do pai, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 10/06/2021 18:04

Há 11 dias, familiares e colegas realizam buscas para encontrar o paradeiro do músico Tales Vital da Silva Miranda, de 28 anos, que desapareceu após sair da casa do pai, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. O aparelho celular do músico está desligado.

Conhecido no meio cultural, Tales Vital chegou a criar uma página nas redes sociais para divulgar suas composições de rap. Ele também trabalhou em comércios da região, mas, de acordo com familiares, devido à pandemia, ficou desempregado e, atualmente, se sustentava como vendedor ambulante.

Publicidade

As circunstâncias do sumiço ainda são desconhecidas. Segundo familiares, Tales não apresentou mudanças de comportamento, tampouco demonstrava estar passando por problemas de saúde ou teria se envolvido em conflitos familiares. O último contato presencial de Tales foi com o irmão dele, a quem disse estar bem e animado com novos projetos.

“Meu filho é comunicativo, amável e tem muitos amigos. Gosta de se engajar em projetos sociais e nunca ficou tanto tempo fora de casa sem avisar. Não temos a menor ideia do que tenha ocorrido. Ele esteve com irmão, um dia antes de desaparecer, estava bem e disposto para novos projetos. Também disse para amigos que pretendia ir morar no Rio de Janeiro, mas isso não foi confirmado. Vamos continuar nas buscas”, disse, apreensiva, a aposentada Simone Vital, de 58 anos.

Publicidade

Músico teria sido visto na Região Oceânica

De acordo com uma informação anônima, o músico teria sido visto próximo à comunidade Rato Molhado, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, mas a denúncia não foi confirmada. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí) e encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que já ouviu familiares e realiza diligências para encontrar o paradeiro do músico.

Publicidade

Informações sobre o paradeiro do Tales Vital podem ser repassadas ao telefones 2253-1177 (Disque-Denúncia) ou 2717-2838 (DHNSGI), de forma anônima e com sigilo garantidos.