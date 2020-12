Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 07:23 | Atualizado 28/12/2020 11:17

Uma mulher, que ainda não teve o nome identificado pela polícia, foi morta no início da tarde deste domingo (27), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da PM, o corpo da vítima apresentava perfurações feitas por faca. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso.



O assassinato foi registrado pelas câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da prefeitura de Niterói. Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e constataram o óbito.



Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que uma mulher, suspeita de ter cometido o crime, fugiu em direção à comunidade do Sabão, também na região central.



A polícia conseguiu localizar e prender a suposta assassina. Com ela foi apreendida uma faca. A mulher foi autuada por homicídio e deve ser transferida nesta segunda-feira para um presídio feminino.



A Polícia Civil tenta descobrir a motivação do crime.