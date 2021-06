O microempresário Josemar Cunha, de 69 anos, está sumido há 12 dias, após sair de casa, na Ilha do Governador, em direção ao trabalho na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 22/06/2021 16:42 | Atualizado 22/06/2021 17:20

Rio - Há 12 dias, familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do microempresário Josemar da Cunha, de 69 anos, que desapareceu após sair de casa, na Ilha do Governador. Ele seguia em direção ao local de trabalho, um estacionamento no bairro São Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Josemar estava em seu carro, modelo Chery S-18, de cor preta, que também ainda não foi encontrado. O aparelho celular do microempresário foi localizado, no mesmo dia, em uma passarela, em Costa Barros, na Zona Norte. O telefone foi entregue à família, que já encaminhou à polícia para ser periciado. O idoso vestia calça jeans e blusa polo azul.

De acordo com a família, Josemar não passava por problemas de saúde, nem demonstrou mudanças de comportamentos, tampouco tomava remédios controlados. Com apoio de amigos, familiares se mobilizam nas redes sociais e realizam buscas em hospitais, institutos de medicina legal e ruas da Zona Norte e Baixada. O microempresário, que tem três filhas do primeiro casamento, está há 34 anos com a atual esposa e mora no bairro Jardim Carioca.

“Meu pai estava tranquilo. Apesar da idade, gostava da rotina de trabalho no estacionamento e não demonstrava estar com problemas de saúde, muito menos ter se envolvido em desavenças ou conflitos familiares. A família está abalada! Ele nunca ficou fora de casa sem avisar, muito menos deixou de comparecer ao serviço. Contamos com ajuda de outras pessoas e confiamos no trabalho da polícia”, disse a gestora de recursos humanos Fernanda dos Santos Cunha, de 42 anos.

Investigações- O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que já ouviu os familiares e testemunhas. Além das diligências, os agentes analisam imagens de câmeras de comércios e residências das regiões localizadas no percurso habitual do microempresário. Informações sobre o paradeiro do microempresário Josemar da Cunha podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA ( 2202-0338 /2582-7129), com total sigilo e garantia do anonimato.