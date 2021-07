Câmara de Vereadores de Duque de Caxias presta homenagem para personalidades negras - ART VÍDEO/ VICTRO HUGO/Divulgação

Câmara de Vereadores de Duque de Caxias presta homenagem para personalidades negrasART VÍDEO/ VICTRO HUGO/Divulgação

Publicado 13/07/2021 12:15

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou uma solenidade para exaltar o Dia da Abolição da Escravatura que, devido ao avanço da pandemia da Covid-19, não pôde ser celebrado na data em que é comumente comemorada, 13 de maio. O evento foi organizado pelo vereador Catiti, que é um dos representantes e defensores dos interesses do povo negro no Legislativo duquecaxiense. Ele entregou moções de aplausos para cidadãos negros que se destacam culturalmente e colaboram de alguma forma para o engrandecimento do município.



“Mesmo depois da data prevista, 13 de maio, estou podendo fazer essa homenagem aos ativistas e produtores culturais da cidade, que são também empreendedores. Precisamos exaltar a cultura negra e as nossas lutas, trazendo para essa Casa Legislativa a oportunidade de discutir melhorias como um todo, bem como lutar pelas reivindicações, direitos e deveres, tornando a sociedade mais igualitária para todos”, disse o vereador Catiti que, com o apoio do conselheiro da Comissão da Promoção de Igualdade Racial, Alvimar Carlos da Silva, o popular “Neném”, foi o idealizador do evento.



“Esse evento é uma forma de reconhecer o trabalho das pessoas que estão aqui e que podem até ser conhecidas na cidade. Porém, muitos moradores não sabem a importância do trabalho deles na cadeia produtiva do município”, comentou Neném, que além de fazer parte do conselho, acumula as habilidades de historiador e músico.



A fundadora do projeto “Empodera Samba”, Luciana Andréia Oliveira, que além de ser professora, empreendedora, ativista da causa negra, jornalista, radialista e produtora cultural, foi uma das pessoas que receberam moções de aplausos. Ela, que mora na comunidade da Mangueirinha, localizada no 1º distrito de Duque de Caxias, ficou muito emocionada e grata pelo reconhecimento da Câmara, através do vereador Catiti.

“Estou muito emocionada em estar recebendo essa honraria dentro do meu município, depois de 48 anos de nascida, 30 anos de Magistério e 15 anos fazendo cultura na cidade”, externou ela.



De acordo com o pastor Luiz Alberto Xavier, que atua há 30 anos em um projeto social voltado para a infância e adolescência no bairro Centenário (1º distrito) e que contém núcleos em países como a Nigéria, essa é uma forma de destacar a sensibilidade de alguns líderes do movimento negro duquecaxiense. O religioso acredita que essas pessoas, quando alcançam uma posição privilegiada, conseguem enxergar o outro, não pensando egoisticamente só em si, bem como faz o vereador Catiti.

Publicidade

“Ele faz do seu cargo uma espécie de ferramenta para que os outros também possam crescer. Esse reconhecimento é sem dúvida uma prova de que nós temos uma autoridade que pode fazer alguma coisa. Acho que unidos nós conseguiremos reeditar a história de Duque de Caxias”, disse o pastor Xavier, que também foi contemplado com uma moção.



Personalidades como o advogado, Wilson Gonçalves - presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias/ COMDEDINEPIR, Juracy Antônio Costa - presidente do bloco Afro Cultural e Recreativo Imalê Ifê, e também a professora e bióloga Maria de Lurdes da Silva Carvalho (que faz um trabalho social com refugiados em Duque de Caxias), foram um dos destaques do evento. Eles compuseram a mesa ao lado do vereador Catiti e do conselheiro Neném, e também receberam moções de aplausos.